Van Gölü çekildi, ozan Celal Yarıcı türküyle kuraklığa dikkat çekti!

40 yıl önce yüzdükleri yerde çimlere oturdular, türkü söylediler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Van Gölü'nde yağışların azalması ve artan sıcaklıklar nedeniyle yaşanan çekilme devam ediyor. 11 yıl önce tamamı karaya çıkan Erciş Kalesi'ne ait kalıntıların bulunduğu bölgede bağlama çalıp türkü söyleyen sanatçı Celal Yarıcı, 40 yıl önce aynı bölgede balık avlayıp, gölde yüzdüklerini şöyle anlattı:

Tatil için geldiğim memleketimde Van Gölü sularının bu denli çekildiğini görünce çok üzüldüm. 40 yıl önce bu alanda arkadaşlarımla yüzmeye gelirdik.

Göl suları çok fazla çekilmiş. Ben de memleketin ozanı olarak bu kuraklığa dikkat çekmek amacıyla, sanatçı arkadaşlarımı alıp, geldim. Bu alana tabure koyup, saz eşliğinde türküler söyledik. Amacımız kuraklığa dikkat çekmektir.