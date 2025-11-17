Sultangazi’de dehşet: Eski eşini vurup kendi hayatına son vermek istedi

Hatice K.’nin barıştığı eski eşi Salih Bozacı, alışveriş sırasında karşılarına çıkan Erdoğan A. tarafından silahla vuruldu. Bozacı hayatını kaybederken, kendi kafasına ateş eden A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

İstanbul Sultangazi'de Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli kişi ile evlendi. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Alışveriş yapan çiftin yanına giden A., silahla Bozacı'yı vurdu ardından kendi kafasına ateş etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bozacı'nın hayatını kaybettiği, A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.