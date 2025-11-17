Sayısal Loto ve Süper Loto’da dev ikramiye: Toplam 88 milyon TL devretti

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 83 milyon TL, Süper Loto’da ise 5+1 bilen çıkmayınca 4,9 milyon TL bir sonraki çekilişe devretti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini bulamadı. 6 bilen çıkmayınca 83 milyon TL devretti.

Çekilişte;

5 bilenler 107 bin 334 TL,

4 bilenler 2 bin 686 TL,

3 bilenler 179 TL,

2 bilenler 20 TL ikramiye almaya hak kazandı.

Süper Loto'da da büyük ikramiye devretti. 5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 947 bin TL bir sonraki çekilişe aktarıldı.

Çekilişte;

5 bilenler 40 bin 494 TL,

4+1 bilenler 3 bin 521 TL,

4 bilenler 284 TL,

3+1 bilenler 132 TL,

3 bilenler 43 TL,

2+1 bilenler 49 TL,

1+1 ve 0+1 bilenler ise 20 TL kazandı.