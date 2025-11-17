Sayısal Loto ve Süper Loto’da dev ikramiye: Toplam 88 milyon TL devretti
Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 83 milyon TL, Süper Loto’da ise 5+1 bilen çıkmayınca 4,9 milyon TL bir sonraki çekilişe devretti.
Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini bulamadı. 6 bilen çıkmayınca 83 milyon TL devretti.
Çekilişte;
5 bilenler 107 bin 334 TL,
4 bilenler 2 bin 686 TL,
3 bilenler 179 TL,
2 bilenler 20 TL ikramiye almaya hak kazandı.
Süper Loto'da da büyük ikramiye devretti. 5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 947 bin TL bir sonraki çekilişe aktarıldı.
Çekilişte;
5 bilenler 40 bin 494 TL,
4+1 bilenler 3 bin 521 TL,
4 bilenler 284 TL,
3+1 bilenler 132 TL,
3 bilenler 43 TL,
2+1 bilenler 49 TL,
1+1 ve 0+1 bilenler ise 20 TL kazandı.