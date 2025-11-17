Otel zehirlenme şüphesiyle mühürlendi: İlaçlama ve klima sistemleri inceleniyor

Zehirlenme olayına ilişkin soruşturmada, otelin kısa süre önce yapılan ilaçlama ya da klima gazı kaynaklı bir sorun nedeniyle zehirlenme ihtimali araştırılıyor. İncelemelerin ardından otel, belediye ekiplerince mühürlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Otelin kısa bir süre önce ilaçlanmış olması ya da klima gazlarından kaynaklı bir zehirlenme yaşanıp yaşanmadığı da inceleniyor. Ayrıca otel incelemelerin ardından sabah saatlerinde gelen belediye görevlilerince mühürlendi.