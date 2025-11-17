Lösemiyi yendi, şimdi çocuklara umut oluyor

Sevde Ünlü, lösemiyi yenerek diğer hastalar için umut kaynağı oluyor ve moral etkinliklerine katılarak destek sağlıyor...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Karaman'da, 25 yaşındaki Sevde Ünlü, ortaokul yıllarında yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye gitti. 2011 yılında lösemi teşhisi konuldu. Uzun ve zorlu geçen dört yılda aldığı tedavi ile hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Ünlü, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü olarak katıldığı etkinliklerle hastalıkla mücadele eden çocuklara ve ailelerine moral vermek için çaba harcıyor.

Umudunu kaybetmeden Sevde Ünlü, duygularını şöyle anlattı: Tedavi sürecinde kemoterapi ve radyoterapi aldım. Verilen destek sayesinde umudumu kaybetmedim. İyileştikten sonra lösemi ile mücadele eden çocuklar ve aileleri için bir şeyler yapma arzusu duydum. 10 yıldır çeşitli farkındalık etkinliklerine katılıyorum. Bizim gibi iyileşmiş bireyleri gördüklerinde umutları çoğalıyor. Mutluluk, umut ve sevgi tavsiye ediyoruz.