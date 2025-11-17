Evlat ve torun acısı: Mustafa Çelik taziyeleri gözyaşlarıyla kabul ediyor

İstanbul'un Fatih İlçesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'ndeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor. Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi. Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi. Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini ifade etti.