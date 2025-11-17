Böcek ailesi soruşturmasında gözaltı sayısı 8’e yükseldi
Genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi, ilaçlama şirketi yetkilileri ve bir fırın sahibi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin ifadesine başvurulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
