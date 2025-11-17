takvim-logo

Böcek ailesi soruşturmasında gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi, ilaçlama şirketi yetkilileri ve bir fırın sahibi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin ifadesine başvurulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Böcek ailesi soruşturmasında gözaltı sayısı 8’e yükseldi
Genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi sahibi ile çalışanı ve otel yakınında bulunan bir fırın sahibi gözaltına alındı. Toplam 8 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Toplam 6 kişinin de ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.