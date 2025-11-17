Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 14:03

Art arda gelen acı haberler hem kampüste hem kentte "ADÜ'de neler oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Son olarak 11 Kasım'da 19 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu, enerji içeceği ve alkol karışımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kazayı duyan üniversite öğrencileri olay yerine akın etti.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Selim Ateş (24), yolcu olarak bulunan Sıla Karabacak (20) ve traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet traktöre adeta ok gibi saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahçesinden dönen ve Koçarlı istikametine seyir halindeki Mesut Küçük idaresindeki traktör, bu sırada karşı yönden hızla gelen Selim Ateş'in kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki motosiklet traktöre ok gibi saplandı. Üç kişi de olay yerinde can verdi. Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Sıla Karabacak'ın Manisa'da, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Selim Ateş ise Yalova'da toprağa verildi.

Aydın Koçarlı'da 9 Mayıs'ta Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ile Sıla Karabacak (20), ders çıkışında Koçarlı ilçesinden il merkezine dönmek için motosikletle yola çıktı. Hız tutkunu olan Selim Ateş'in kullandığı yarış motosikletinin gazına bastı.

SEVGİLİSİ SUÇLAMAYI REDDETTİ



Nazilli'de 30 Mart günü bir evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin'in ölümü, kampüste ilk büyük şoku yarattı. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Büşra'nın ölümünde tutuklanan sevgilisi Özcan Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Kriminal raporlar, Büşra'nın bitişik atış mesafesinden vurulduğunu, tabancada ve sanığın kıyafetlerinde atış artıkları bulunduğunu ortaya koydu. DNA incelemesinde, olayda kullanılan silahta hem Büşra'nın hem Korkmaz'ın izlerine rastlandı.

HER ŞEY BİTTİ DEDİ VE...

İddianameye göre Korkmaz'ın olay gecesi Büşra'ya attığı "Her şey bitti Büşra... Artık bitmiştir" mesajı da dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Savcılık, intihar ihtimalinin beden pozisyonu, mesajlar ve delillerle örtüşmediğini belirtti. Korkmaz ise "Büşra'yı incitmedim" diyerek suçlamayı reddetti.

DNA İNCELEMESİ İLE BULUNDU

İddianameye İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlar eklendi. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün raporunda, sanığa ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.