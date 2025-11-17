Anastasia Emelianova cinayetinde flaş gelişme: İnterpol kırmızı bülten çıkardı

Erzurum’da 2023’te öldürülen Rus uyruklu Anastasia Emelianova davasında sanık Mohammad Nizar Arnabeh’in üç duruşmaya da katılmaması üzerine avukatın başvurusu sonuç verdi. İnterpol, firari sanık için kırmızı bülten yayınladı.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Rus uyruklu Anastasia Emelianova, Türkiye'ye gelip Erzurum'da çalışmaya başladı. Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisi Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh tarafından 2023'te katledildi. Açılan davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararının istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlanan Nizar Arnabeh, geçen 3 duruşmaya da katılmadı. Kadının ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulundu. Arnabeh'in yakalanması için İnterpol tarafından kırmızı bülten yayınlandı.