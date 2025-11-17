Amanoslarda "girilmez" denilen bölgede gördükleri keşif ekibini hayrete düşürdü
Osmaniye’de Amanos Dağları’nın eteklerindeki Karaçay Vadisi’nde daha önce kimsenin adım atmadığı bölgelere giren 9 kişilik ekip, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Karaçay Kanyonu'nda bugüne kadar bilinen 21 şelalenin ardından, en düşüğü 5 metreden dökülen 7 yeni şelalenin daha keşfedilmesiyle toplam şelale sayısı 28'e ulaştı.
Şelalelerin yükseklikleri 5 ile 25 metre arasında ölçüldü. Bilinen Karaçay Şelalesi ise 30,5 metrelik yüksekliğiyle bölgenin en yüksek şelalesi ünvanını korudu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6 kilometrelik parkur üzerinde 2 gün süren keşif çalışması, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana ve Erzincan'dan gelen Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyesi 9 kişilik ekip tarafından yapıldı.
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in katkı ve destekleriyle keşfedilen alanların yalnızca kanyon sporcularının geçebileceği zorlu bölgeler olduğu ve ilk kez geçildiği belirtildi.
Keşif ekibinde, ODAK Antrenörü Ali Rıza Işık rehberliğinde Dr. Kadir Yıldırım, Dr. Zafer Küçüksün, İlyas Akbaş, Hüseyin Baykuş, Yunus Emre Omuş, Talat Kılıç ve Ünal Aslan yer aldı.