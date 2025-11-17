Amanoslarda "girilmez" denilen bölgede gördükleri keşif ekibini hayrete düşürdü

Fotoğraf: DHA

'DAĞCILIK SPORU İÇİN ELVERİŞLİ HALE GELDİ'

Keşfe katılan ekiple birlikte açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Karaçay Kanyonu'nda arkadaşlarımız 7 şelaleyi keşfettiler. 1050 rakımlı yükseklikte eşi benzeri olmayan bir 'kaydırak şelalesi' ortaya çıktı."

Osmaniye artık sadece keşfedilmekle kalmadı; dağcılık sporu için de çok elverişli hale geldi. Osmaniye Belediyesi ve ODAK olarak, Karaçay kanyon yürüyüş yolunu Saklı Şelale'ye kadar getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Lojistik hazırlıklarımızı da kısa sürede tamamladığımızda Osmaniye, bambaşka bir atmosfer kazanacak ve bölgenin turizm cazibe merkezi olacak" diye konuştu.