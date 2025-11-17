34 yıldır prematüre bebeklerin yaşam umudu oldu

Afyonkarahisar’da 34 yıldır prematüre ünitesinde görev yapan hemşire Sibel Gündoğar, erken doğan yüzlerce bebeğin yaşam mücadelesine eşlik etti. “Burası evimden bile daha kıymetli” diyen Gündoğar, kritik süreçte bebeklere hayata atacakları ilk adımı öğretiyor.

17 Kasım 2025

Afyonkarahısar'da prematüre ünitesinde bebek bakım hemşiresi Sibel Gündoğar, mesleğe 1990'da Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde adım attı Gündoğar, bir yıl sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni kurulan prematüre ünitesinde göreve başladı. Gönülden bağlı olduğu ünitede 34 yıldır severek çalışan Gündoğar, düşük doğum ağırlığı ve erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşam mücadelesine destek oluyor.

Bugüne kadar yüzlerce bebeğin hayatına dokundu.



Sibel Gündağar, "Erken doğan bebeklerin anne karnında geçirmesi gereken süreyi burada tamamlıyoruz. Bu dönem çok kritik.

Bu süreçte hayata atılan ilk adımı biz öğretiyoruz. O riskli dönemi biz birlikte atlatıyoruz. Burası benim evim gibi. Hatta evimden daha çok vakit geçiriyorum "dedi.