Tokatlı poğaça ustası dünya ikincisi! Annelik bağını anlatan kare 10 bin dolarlık ödül aldı

Tokatlı fırın ustası çektiği fotoğrafla tarihe geçti! Ödül sevinci vize engeline takıldı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

FRANSA'DA düzenlenen ve dünyanın 170 ülkesinden 725 bin fotoğrafın gönderildiği uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda Çinli bir fotoğrafçının eseri 1'inci seçildi. Tokat'ta poğaça ve simit ustası olarak çalışan Mehmet Emin Coruş, annelik bağını anlatan kareyle dünya ikincisi olmayı başardı ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Ancak Coruş, Fransa'dan vize alamadığı için ödül törenine gidemedi. Coruş, "Dünya ikinciliği benim için büyük onur" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN