Muş’ta üç kardeşin hayatı değişti! Eşlerinin böbreğiyle sağlığına kavuştu

Üç elti, böbreklerini eşlerine vererek sevgilerini ölümsüz kıldılar.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

MUŞ'UN Korkut ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Yolgözler köyünde yaşayan Mehmet Ali (34), Fehmi (36) ve Şemdin Temli (38) kardeşler, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi almaya başladı. Doktorların nakil önerisinin ardından Mehmet Ali'nin eşi Çiller (27), Fehmi'nin eşi Hatice (37) ve Şemdin'in eşi Bahar Temli (32), üç kardeşe böbreklerini vermek için gönüllü oldu. Yapılan analizlerde eşleriyle dokuları uyumlu olan üç kardeş, 5 yıl önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi tarafından birer ay aralıklarla ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonların ardından üç kardeş, eşlerinin fedakarlığıyla sağlığına kavuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN