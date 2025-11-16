Mardin’de hamile kadının kuyu cinayetinde 5 şüpheli yakalandı!

MARDIN’DE 15 Temmuz 2016’da 4 aylık hamile Nunşen Şenkal’in cansız bedeni, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle olayın failleri belirlenemedi. Ekiplerin tekrar incelemesi sonucunda 5 şüpheli, yakalandı.

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025

TÖRE iNFAZI ÇIKTI



Devam eden çalışmalarda, Nurşen Şenkal'in cenazesinde ulaşılan DNA ile başka yakınlarının DNA'sı eşleşince jandarma ekipleri, cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G.'yi yakaladı. Failin kardeşi M.G.'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. İki şüpheli, tutuklandı. M.U.G. ile M.G.'nin, Nurşen Şenkal'in amcasının oğulları olduğu öğrenildi.

