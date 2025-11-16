Fatih’te korkunç gıda zehirlenmesi! Aile yok oldu: Otel ve su numuneleri incelemede

Ortaköy’de kumpirden zehirlendiği iddia edilen iki kardeş ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetmişti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 zehirlenme vakası daha yaşandı. Yetkililer, oteldeki damacananın incelemek için alındığını açıkladı

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar ve anne tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda kumpir ile yemek yediği belirlenmişti. Oralardan alınan örnekler de laboratuvara gönderilmişti.

YEMEK YOK SU VAR

Olayın merkezi olarak Ortaköy konuşulurken, dün Fatih'te ailenin kaldığı otelde yeni bir olay yaşandı. Böcek ailesiyle aynı otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şimdi otel de inceleme altına alındı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin tıpkı Böcek ailesi gibi aynı yerlerde aynı tür yemekler yedikleri kaldıkları otelde de sadece damacanadan su içtikleri öğrenildi. Bu otelde mutfak bölümünün olmaması nedeniyle su içilen damacanadan numuneler alındı.



SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN



İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede hayatını kaybeden Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yan yana toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, "3 can gitti. Yeğenim Servet Böcek de can çekişiyor. Kurtulma imkanı yok. Suçlular ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi.

