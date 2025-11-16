Balıkesir’de Halit Yukay’ın ölümünde kaptana hapis talebi!
BALIKESIR’DE teknesi parçalanan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı. Kazaya karışan “Arel 7” gemisinin 61 yaşındaki kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında üç yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan Cemal Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
