Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü

DIZI oyuncusu ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu’nda restoranında çalışan İranlı İsmail N.’yi hırsızlık yaptığı iddiasıyla beyzbol sopasıyla feci şekilde darbetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

DIZI oyuncusu ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu'nda restoranında çalışan İranlı İsmail N.'yi hırsızlık yaptığı iddiasıyla beyzbol sopasıyla feci şekilde darbetti. Kendi cep telefonuyla kaydettiği ve sosyal medyada hızla yayılan şiddet görüntüleri infiale yol açtı. Gözaltına alınan Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. İfadesi ise pes dedirtti: Yaşananlardan pişmanım.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN