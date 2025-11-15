Tokat’ta yan bakma bahanesiyle dehşet
TOKAT’TA kafede 3 kız arkadaşıyla oturan Kenan Tayyip Yılmaz ile yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. arasında yan bakma bahanesiyle tartışma çıktı. M.D.T. yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz’a saldırdı. Kavgayı ayırmak istediği öne sürülen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken bir mermi park halindeki araca isabet etti. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Kenan Tayyip Yılmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı
