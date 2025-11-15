Suriye’den gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı kapladı

SURIYE üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa merkez ve sınır İlçesi Ceylanpınar’da gökyüzünü kapladı. Hayatı olumsuz etkileyen toz bulutundan korunmak için bazı vatandaşlar maske ile gezdi. Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığı belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

SURIYE üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa merkez ve sınır İlçesi Ceylanpınar'da gökyüzünü kapladı. Hayatı olumsuz etkileyen toz bulutundan korunmak için bazı vatandaşlar maske ile gezdi. Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN