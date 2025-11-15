Şehit Gökhan Korkmaz'ın naaşı helallik için evinin önüne getirildi

Gürcistan’da 11 Kasım’da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan ilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi Büyükçekmece'deki baba evine getirildi. Şehidin cenazesi, evine omuzlarda taşındı.

15 Kasım 2025

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) naaşı, helallik alınmak üzere Büyükçekmece'deki evine getirildi.

CENAZE BABA EVİNE GETİRİLDİ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi.

NAAŞ EVE OMUZLARDA TAŞINDI

Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti. Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

HELALLİK ALINDI

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü.

