Rojin Kabaiş davasında şok! DNA detayı iki erkek izi bulundu ama tutuklu yok!

VAN’DA üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21), kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Rojin’in üzerinden 2 erkek DNA’sı çıktı. Daha sonra 134 kişiden DNA alındı. Eşleşmedi ve bulaş olmadığı kesinleşti. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, “Katillerin izi var ama tutuklu yok. Rojin’in atletinde kan tespit edildiği daha önce söylenmişti. Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu bize söylendi. Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler” dedi

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025

