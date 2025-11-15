Orkinos Bulut-2 darbesi 22 ilde dev operasyon! 138 çete yöneticisi çökertildi

İSTANBUL merkezli 22 ilde ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey yöneticilerine yönelik “Orkinos Bulut-2” operasyonu gerçekleştirildi. Toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025

