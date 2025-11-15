Hamburg’dan İstanbul’a gelen ailede esrarengiz ölüm! Anne ve 2 çocuk öldü | Baba yoğun bakımda

İstanbul Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen Kadir (6), Masal (3) ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti, baba ise entübe edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, zehirlenmenin kumpire bağlı olduğu iddia edildi...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi. Sabah saatlerinde İBB zabıta ekipleri de kumpircilere bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



İKİ İHTİMAL VAR



A HABER'E konuşan Uzman Doktor Ayça Kaya, bu tür zehirlenmelerin çok geniş bir spektrumda değerlendirmenin doğru olacağını belirtti. Kaya, "Bu şekilde öldürebilecek yani bir şey yiyeceksiniz hemen bir gün sonra ölme ihtimali olabilecek iki tür zehirlenme var. Biri mantar zehirlenmeleri, diğeri de botulizm dediğim genellikle konserve ürünlerin içerisinde bozuk konservelere bağlı bir çeşit toksinin yenmesiyle bir insan hayatı kaybedilebilir" dedi.

