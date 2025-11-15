GEMİ KAPTANI ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'kara kutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Arel-7 isimli kuru yük gemisinin Kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan gözaltına alındı.

Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. İfadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin kazaya neden olabileceği de değerlendirildi.

Yukay'ın cenazesi, 'TCG Işın' ve 'TCG Alemdar' isimli kurtarma gemileri tarafından, kazadan 30 gün sonra çıkartılıp, İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa verildi.