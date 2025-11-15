Halit Yukay’ın ölümünden 100 gün sonra iddianame kabul edildi: 9 yıl hapis cezası
Bozcaada yolunda teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada, kuru yük gemisi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında 3 ila 9 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Boya kalıntılarının eşleşmesiyle suç şüphesi güçlenen kaptanın yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.
Yalova'dan, Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kazadan 100 gün sonra Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Hakkında, 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım ve Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek' suçlarından, 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Cemal Tokatlıoğlu'nun (61) yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
HALİT YUKAY'IN 19 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yalova'dan 4 Ağustos günü saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.
Soruşturma sürerken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.
KAPTANIN KAZA SONRASI GEMİYİ İNCELEDİĞİ GÖRÜNTÜLERDE SORUŞTURMA DOSYASINDA
Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsüne ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar baktığı görüldü.
Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntülerde soruşturma dosyasına konuldu. Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında kendisiyle telefon ile konuşan son kişi olarak, 11 Ağustos'ta İstanbul'da ifade verdi.
92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.
İnceleme sonucunda Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal raporlarına göre geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.