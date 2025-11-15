Balıkesir’de depremin ardından halı tamircisi Yusuf Öztürk karavanda hizmet veriyor

Balıkesir'in Sındırgı İlçesi’nde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, bölgede halı tamirciliği yapan 57 yaşındaki Yusuf Öztürk iş yerini taşıdığı karavanda hizmet veriyor. Sındırgı İlçesi’ni ve insanlarını sevdiğini anlatan Öztürk, “Psikolojimiz ve işlerimiz bozuldu. Evlerde ve dükkanlarda duramaz olduk. Çareyi seyyar bir sistemde bulduk. Depremlerin ardından yaşamamız, çalışmamız lazımdı. Düşündük, karavan aklımıza geldi. Şimdi hem yaşıyorum hem çalışıyorum. Karavan küçük ama güvenli. En azından sağlam bir yerde yatıyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025

