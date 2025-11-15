Antalya’da sokak ortasında dehşet! Abdulmutalip T. kadına yumruk attı yüzüne çizik açtı tutuklandı

ANTALYA’DA Abdulmutalip T. (27), yolda yürüyen A.H. isimli kadına önce yumruk attı ardından sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atıldı. Gözaltına alınan Abdulmutalip T.’nin savunması ise pes dedirtti: Psikolojim çok kötüydü. Özür dilerim. Abdulmutalip T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025

