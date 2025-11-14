Şehit Pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Çok genç, cesur, fedakardı

Zagreb’e giderken düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait uçağın pilotu Hasan Bahar’ın şehadet haberi ailesine kaymakam tarafından verildi. Evine Türk bayrakları asılan Bahar’ın, üç ay önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Tolga Bahar, 'Çok gençti. Cesur, fedakâr, iyi biriydi. Herkes tarafından sevilirdi.' dedi.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 15:03

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın (39) ailesine haber verildi. Şehit Bahar'ın yaşadığı Avcılar'daki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Tolga Bahar, "Çok gençti. Cesur, fedakâr, iyi biriydi. Herkes tarafından sevilirdi. 3 ay önce yine bir kaza geçirmişti. Uçağın motoru durmuştu. Ondan sağ kurtuldu. Ama dün maalesef kötü haberi aldık" dedi.

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu.

HABERİ AİLEYE KAYMAKAM VERDİ

Hasan Bahar'ın ailesine haberi Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki evlerinde verdi. Haberin ardından şehidin evine ve mahallesine Türk bayrağı asıldı. Anne, baba ve kardeşi ile yaşayan Pilot Bahar'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Burhan, ziyaretin ardından "Aileyi bilgilendirdik. Bundan sonrasını devletimiz takip edecek. Cenazemizin ülkemize nakli ve ondan sonra da toprağa verilmesi gibi işlemleri yürüteceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can da aileye başsağlığı dilerken, cenazenin getirilmesini beklediklerini söyledi.

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın kardeşi konuştu.

DAHA ÖNCE DE BİR KAZADAN YARALI KURTULDUĞU ÖĞRENİLDİ

Pilot Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar'ın kullandığı yangın söndürme uçağı geçen 29 Ağustos'ta Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar, kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

"3 AY ÖNCE YİNE BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ"

Şehidin kardeşi Tolga Bahar, "Haberi dün aldık. İlk haberlerde, sonra internet sitelerinden öğrendik. 39 yaşında, çok gençti. Cesur, fedakar, iyi biriydi. Herkes tarafından sevilirdi. 3 ay önce yine bir kaza geçirmişti. Uçağın motoru durmuştu. Ondan sağ kurtuldu. Ama dün maalesef kötü haberi aldık. Devletimiz, bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız yanımızda oluyorlar. Teşekkür ederiz. Çok iyi biriydi, cesurdu, hiç korkmazdı böyle şeylerden" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehidin cenazesinin Hırvatistan'dan yarın döneceği öğrenildi.

