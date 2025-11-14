Samsun’da dehşet gecesi! Alkollü baba ortalığı karıştırıp 19 yaşındaki kızı bıçakladı!

SAMSUN’DA iddiaya göre baba A.S., geç saatlerde alkollü eve geldi. Evde taşkınlık çıkardı. Adamı sakinleştirmeye çalışan eşi H.S. başarısız olunca, adam oğlunun odasına gitti. Babasının bağırma sesiyle uyanan D.S. ile babası arasında tartışma çıktı. A.S., oğluna yumrukla saldırdı. A.S.’nin eşi ve kızlarına da saldırması üzerine, olaya müdahale eden H.S. isimli genç kız (19), babasını sırtından bıçakladı. Yaralanan adam, tedavi altına alındı. H.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

SAMSUN'DA iddiaya göre baba A.S., geç saatlerde alkollü eve geldi. Evde taşkınlık çıkardı. Adamı sakinleştirmeye çalışan eşi H.S. başarısız olunca, adam oğlunun odasına gitti. Babasının bağırma sesiyle uyanan D.S. ile babası arasında tartışma çıktı. A.S., oğluna yumrukla saldırdı. A.S.'nin eşi ve kızlarına da saldırması üzerine, olaya müdahale eden H.S. isimli genç kız (19), babasını sırtından bıçakladı. Yaralanan adam, tedavi altına alındı. H.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN