Mardin’de mucizevi böbrek nakli! 19 yaşındaki Gülcan Yesin diyalizden kurtuldu
MARDIN’DE yaşayan Gülcan Yesin (19), küçük yaşta böbrek hastalığı tanısı konuldu. Tedavisi sürerken 13 yaşındayken böbrekleri iflas etti. Yesin, 7 yıl boyunca haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kaldı. Ablasını da 23 yaşındayken diyalizde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetti. Bir telefonla hayatı değişti. Yesin’e, yaklaşık 5 ay önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadavradan alınan böbrek nakledildi. Diyalizden kurtulan Yesin, sağlıklı bir yaşama kavuştu.
