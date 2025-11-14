İstanbul’da tatil faciası! | Hamburg’tan gelen aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ALMANYA’NIN Hamburg kentinden İstanbul’a tatil için gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocuklarıyla birlikte 9 Kasım’da Fatih’teki bir otele yerleşti. Aile, aniden fenalaştı. Durumu fark eden otel görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastanede yapılan ilk muayenelerde Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Ancak minik Kadir (6) ve kardeşi Masal (3), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne ve babanın yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Olaydan kısa süre önce ailenin Ortaköy’e giderek kumpir ve midye yediği belirlendi. Polis ekipleri, hem otel odasında hem de ailenin yemek yediği mekanlarda inceleme başlattı. Olay yeri inceleme birimleri oteldeki yiyecek ve içeceklerden numune aldı, laboratuvar sonuçları bekleniyor.

