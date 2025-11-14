Hatay’da 25 metrelik vinç kırıldı: 2 işçi yaralı

Hatay'da şantiyede çalışan iki işçi, vincin kırılması sonucu metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 09:20

Hatay'da şantiye alanında 25 metrelik vincin kırılmasıyla yere düşen 2 işçi, metrelerce yükseklikten yere çakılarak yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında yaşandı. Şantiyede bulunan 25 metrelik yüksekliğe sahip vinçte, 2 işçi çalıştığı esnada kırılma yaşandı. Vinçte oluşan arıza nedeniyle devrilen vinçte bulunan 2 işçi, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Vinçten düşen 2 işçi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, vinçten düşen işçilere yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

