Genç Akbanklılara özel Citroen Ami çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil ve yedek talihliler...
Genç Akbanklılara özel Citroen Ami çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.08.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-76033 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 01.10.2025 (Saat 00.01) – 31.10.2025 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Genç Akbanklılar kampanyasına 306.207 iştirakçi katılmıştır.
İşte Citroen AMİ 2025 model kazanan asil talihliler.
İşte Citroen AMİ 2025 model kazanan yedek talihliler.