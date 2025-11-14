Bozkurt’ta kahreden son! 9 gündür kayıplardı: Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu!

Kastamonu’da günler sonra ormanlık alanda cansız bedenlerine ulaşılan huriye helvacı ve oğlu osman yaşar ile ilgili soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Adlı tıp’ın ön raporuna göre çocuğun yüksekten düşme, annenın ıse hıpotermı nedenıyle hayatını kaybettiği belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da evlerinden ayrılan anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı. Annenin kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı. 50 metre mesafeyle anne ve oğlunun cansız bedenini bulurken, Huriye Helvacı'nın cesedinin tamamen çıplak şekilde olması 'cinayet' şüphesini artırdı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

CEP TELEFONU BULUNAMADI

Uzun'un anne ile oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği ortaya çıktı. Huriye Helvacı'nın çantasının bulunduğu ancak cep telefonun hala kayıp olduğu açıklandı.

ŞELALEDEN DÜŞMÜŞ

Öyle ki Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre çocuğun 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği ve belinde kırıklara rastlandığı belirlendi. Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Hipotermi geçirdiği açıklandı. Uzun'un 1 Kasım günü bıyıklarının olduğu, anne ile oğlu kaybolduktan sonra bıyıklarını kestiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın "Sen Huriye Helvacı ve oğlu Osman kaybolduktan sonra bıyıklarını kestin mi?" sorusunu üzerine panikleyen Uzun'un verdiği soru ise kafaları karıştırdı: Hatırlamıyorum. Ne yani bıyığımı kesince tanınmayacak mıyım? Öte yandan anne ve oğlu dün toprağa verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN