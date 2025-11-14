Antalya’da kan donduran cinayet! Polis memuru eş ve çocuklarını tabancayla katletti!

ANTALYA’DA yaşayan polis memuru Muharrem Gıyar (36), eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar’ı (4) tabancayla katletti. Fatma Gıyar’ın (31) kendisini aldattığı gerekçesiyle polis memuru eşi ile tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan polis memurunun ise emniyette ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem Gıyar, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince “eş ve çocuğunu kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Varsak Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru Gıyar’ın yılık izinde olduğu öğrenildi.

