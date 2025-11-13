Takvim Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025

Takvim Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Ölen babam için kıdem tazminatı var mı? Bahçe otoparka dönüştürülebilir mi? 3. eşim de yabancı, şüpheli miyim?' sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte Takvim Hukukçunuzun 13 Kasım 2025 tarihli yazısı...

Atakan Atalay: Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye bazı koşulların varlığı halinde işyerindeki kıdemi ve aldığı maaşa göre hesaplanarak ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete prim, ikramiye, yol, yemek, sosyal yardım gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. İşçinin vefat etmesi halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabileceklerdir. Babanızın kıdem tazminatını mirasçıları olarak siz talep edebilirsiniz.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)



Bir tuhaf durumun içindeyim. 3. kez yabancı bir kadınla evlendim. Ancak avukat arkadaşım bu durumun şüpheli olabileceğini ve zamanla soruşturma açılabileceğini söyledi. Doğru mu?

Sertaç Vuran: Öncelikli olarak bunun bir tesadüf olma ihtimali takdir edersiniz ki zor gibi. Hakkınızda para karşılığı evlendiğinize yönelik bir şüphe tek başına ceza almanız bakımından yeterli olmadığını da belirtmeliyim. Böyle bir durumun ispatlanması gerekir. Ancak tabii tüm evliliklerinizin yabancılarla olması elbette şaşırtıcı.