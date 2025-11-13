İstanbul Fatih’te şok görüntüler: Komşusunu dövüp pencereden attı

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 11:26

İstanbul Fatih'te bir binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi komşusunu önce darp etti, daha sonra ise binanın camından attı.

Olay, dün (12 Kasım) akşam saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.