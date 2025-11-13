İstanbul Fatih'te şok görüntüler: Komşusunu dövüp pencereden attı
İstanbul Fatih’te bir binada yaşanan komşu tartışması kavgaya dönüştü. Bir kişi komşusunu önce darp etti, daha sonra ise binanın camından attı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
İstanbul Fatih'te bir binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi komşusunu önce darp etti, daha sonra ise binanın camından attı.
Olay, dün (12 Kasım) akşam saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
PENCEREDEN ATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.
Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi. O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı.
Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.