Batman’da otomobil bekleyen TIR’a arkadan çarptı: 2 çocuk hayatını kaybetti

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen çocukların cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.