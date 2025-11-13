Ankara'da "kontrollü yıkım" faciaya dönüyordu! Molozlar araçların üzerine düştü, o anlar kamerada

Ankara’da kontrollü yıkım kontrolden çıktı, mahalle bir anda yoğun toz bulutuna gömüldü. Molozlar araçların üzerine düşürken şans eseri facianın eşiğinden dönüldü. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 15:59

Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Çankaya Tunus Caddesi'nde kontrollü yıkım çalışması tam anlamıyla kontrolden çıktı.

(Fotoğraf: İHA)

CADDE KAPATILMADI, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yıkım sırasında iş makinesinin dokunduğu bina bir anda çökerken, cadde trafiğe kapatılmadığı için seyir halindeki araçlar molozların altında kaldı.

Bölge birkaç saniye içinde yoğun bir toz bulutuna gömülürken, çevrede büyük panik yaşandı.

(Fotoğraf: İHA)

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şans eseri yaralanan olmazken, faciadan kıl payı dönülen o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.