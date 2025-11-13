Adana'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında: 3 milyon TL değerinde telefonlar, sigaralar ele geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 tırda ve 1 yolcu otobüsünde piyasa değeri 3 milyon TL olan, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 10:08

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün sokmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 2 tırda ve 1 yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken 3 kişi gözaltına alındı.

