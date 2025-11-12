Kastamonu'da 10 gündür kayıp olan Anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu’da 10 gündür kayıp olan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar’la ilgili acı bir gelişme yaşandı. Talihsiz çocuğun ve annesinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evli ve iki çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Sürdürülen arama çalışmalarında dün onuncu güne girilmişti.

YAŞARLI KÖYÜ

Ekipler havadan drone, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz arıyordu. Arama çalışmaları sürerken, Huriye Helvacı'nın annesinin Yaşarlı köyündeki evinde arama yapıldığı öğrenilmişti. Aramalarda anne ve oğluna ait iz bulunamamıştı. Ancak dün Osman Helvacı ve anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenleri Köseli köyündeki dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği açıklandı.



Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cesetlerinin bulunmasıyla birlikte soruşturmanın yönü değişti. Anne ve oğlunun öldürülmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

