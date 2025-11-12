Kan donduran savunma! Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren diş teknikeri suçu hakime attı

Boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin’i 27 Ekim 2024’te sokakta çocuklarının yanında 3 kurşun ile başından vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin, saçmaladı: Komşularımdan sorsunlar bakalım, bu kadar süreç içerisinde defalarca oradan geçmeme rağmen, kaç defa tartışmamız olmuştur, kaç defa hakaretim olmuştur. Ama sadece bir şey olmuştur, 19 ay boyunca bizi oyalayan, Bursa 7’nci Aile Mahkemesi hakiminin yapmış olduğu bir oyun. O hakim, aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i 27 Ekim 2024'te sokakta çocuklarının yanında 3 kurşun ile başından vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin, saçmaladı: Komşularımdan sorsunlar bakalım, bu kadar süreç içerisinde defalarca oradan geçmeme rağmen, kaç defa tartışmamız olmuştur, kaç defa hakaretim olmuştur. Ama sadece bir şey olmuştur, 19 ay boyunca bizi oyalayan, Bursa 7'nci Aile Mahkemesi hakiminin yapmış olduğu bir oyun. O hakim, aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN