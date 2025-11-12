Falezlere bir can daha: 26 yaşındaki genç kayalıklardan denize düştü
Antalya'daki Karaalioğlu Parkı'nda dün korkunç bir kaza meydana geldi. 26 yaşındaki Koray Kırık, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından denize düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizden çıkardıkları Kırık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.