Süper Loto’da büyük ikramiye devretti! 52 milyon lira gelecek haftaya kaldı

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025

Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye 52 milyon 151 bin 313 lirayla gelecek haftaya devretti. Çekilişte 5 bilenler 157 bin 829 lira, 4 bilenler 2 bin 971 lira, 3 bilenler 178 lira, 2 bilenler ise 20 lira 65 kuruş kazandı.

2 KİŞİYE 1.1 MİLYON

Şans Topu çekilişinde ise iki talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. 5+1 bilen 2 kişi 1 milyon 106 bin 600 lira kazandı. 5 bilenler 27 bin 173 lira, 4+1 bilenler 2 bin 90 lira, 4 bilenler 226 lira, 3+1 bilenler 116 lira, 3 bilenler 37 lira, 2+1 bilenler 45 lira, 1+1 bilenler 21 lira, 0+1 bilenler ise 21 lira ikramiye alacak.