Cumhuriyet’le yaşıt Meryem nineye evde kimlik hizmeti

Trabzon’un Hayrat ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Meryem Koç, nüfus müdürlüğüne gidemediği için evde kimlik yenileme hizmetinden yararlandı. 9 çocuk ve 50 torun sahibi Meryem nine, kendisine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025

Trabzon'un Hayrat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk, 50 torun sahibi 102 yaşındaki Meryem Koç, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gidemediği için çocuklarının başvurusu üzerine evde kimlik yenileme hizmetinden yararlandı. 'Cumhuriyet'le yaşıt olan Meryem Koç'un kimlik yenileme işlemi, aynı zamanda devletin yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlara sunduğu hizmetin anlamlı bir örneği oldu.

Meryem nine yetkililere teşekkür etti.