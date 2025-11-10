Antalya’da dehşet: 12 gün sonra evlenecekti bıçaklanarak hayatını kaybetti

Antalya’da otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (31), gürültü yaptığı için uyardığı kişilerden biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Düğününe 12 gün kala yaşamını yitiren Göker’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025

Antalya'da otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (31) ve Talat Kağan Başak (28), otel önünde gürültü yaptığı için Eyüp Taşan'ı (20) uyardı. Ancak otel önünde alkol almayı sürdüren Eyüp Taşkın ve Halil S., bu kez hakaret etti. Eyüp Taşkın üzerindeki bıçağı Tahsin Göker'in göğsüne sapladı. 12 gün sonra evlenecek olan talihsiz genç adam hayatını kaybetti.