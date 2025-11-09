takvim-logo

Takvim Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

Takvim Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Çocuklarımın velayetleri kimde olacak? Amcama kefil oldum, evime haciz gelecek, ne yapmalıyım? sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte Takvim Hukukçunuzun 9 Kasım 2025 tarihli yazısı...

Evliliğim bitti. Mahkeme kızın velayetinin babaya, erkek çocukların ise anneye verilebileceğini duydum. Bu mümkün mü?

Nereden böyle bir bilgiye ulaştığınızı bilemiyorum. Ancak kanunumuzda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse, anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa, hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen/baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.

Amcama kefil oldum. Birkaç ay sonra borcunu ödememiş. Şimdi evime haciz gelecek. Kefillikten vazgeçebilir miyim?

Attığınız her imza sizi bağlar. Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girdiniz maalesef. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefilin kefaletten dönme durumu ise, Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.

Askerlik görevimi yerine getirdim. Çalıştığım şirketten ayrılmadan askere gitmiştim. Ancak şimdi şirket beni geri almıyor. Haklarım ne?

İş Kanunu, bunu net olarak yazmaktadır. Askerlik görevi ya da kanuni ödevler dolayısıyla görevini yarım bırakacak olan çalışana işini kaybetmemesi adına imkanlar tanıyor. Bu süre zarfında yeniden işe başlamasını sağlarken, bir iş kaybını önlüyor. Son derece yararlı ve iç rahatlatan bu durum içinse belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi dikkatli takip etmelisiniz. İş Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca, işveren, işçiyi, vatani görevleri bittiği zamandan başlayarak iki ay içinde yeniden işine devam etmek isterse iş pozisyonları dolmamışsa hemen, eğer iş pozisyonları dolmuş ise uygun bir işe yerleştirmek için en kısa sürede İş Kanunu'na göre yeniden işe almak zorundadır. İş Kanunu bu şekilde açıklarken, işveren bu durumu kabul etmez ve işçisini yeniden işe almak istemezse, eski çalışanına işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Fakat şu noktayı unutmamak gerek, çalışan kişi vatani göreve giderken, iş sözleşmesini kıdem tazminatını da kabul ederek feshetmişse, işe yeniden iadesini talep edemez.

