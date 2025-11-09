Takvim Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025

Fotoğraf (takvim.com.tr)



Evliliğim bitti. Mahkeme kızın velayetinin babaya, erkek çocukların ise anneye verilebileceğini duydum. Bu mümkün mü?

Nereden böyle bir bilgiye ulaştığınızı bilemiyorum. Ancak kanunumuzda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse, anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa, hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen/baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.