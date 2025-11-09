Şanlıurfa Eyyübiye’de çıkan tartışma kanlı bitti
Şanlıurfa Eyyübiye’de çıkan tartışmada kan döküldü. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaştı ve sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Abdullah S. (35), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
