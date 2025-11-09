Nevşehir’de büyük acı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu!

9 aylık hamile olduğu öğrenilen Şeyma K. (33), evinde ölü bulundu. Olay, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Celal K. uzun süre telefonla ulaşamadığı eşi Şeyma K.’nin durumu 112’ye bildirdi. Ardından eve gelen Celal K., kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. İçeri giren ekipler, genç kadını oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Şeyma K. ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre, talihsiz kadın kombiden sızan doğalgazdan zehirlendi

09 Kasım 2025

