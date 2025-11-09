MR cihazının içerisinde dakikalarca mahsur kaldı!

İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi Esra Akgüneş, baş dönmesi şikayeti yaşadı. Soluğu İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde aldı. Nöroloji Polikliniği’ne başvuran kadın, iddiaya göre MR cihazında tam bir saat boyunca unutuldu. Cihazın içinde dakikalarca mahsur kalan Akgüneş, hastane personelinden yalnızca “Geçmiş olsun” yanıtını aldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlattı. Personelin iş akdine son verildi. Esra Akgüneş, “Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim?” dedi.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025

