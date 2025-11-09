Mersin'de kuyruklu açılış: Züccaciye indiriminde uzun sıralar oluştu

Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni açılan bir züccaciye mağazası özel indirim yapacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelen vatandaşlar, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Saatlerce sıra bekleyenlerin yanı sıra kalabalığın yoğunluğu nedeniyle sıranın kendisine ulaşmayacağını düşünen bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Ahmet Gül, saatlerce sıra beklediğini söyledi. Sinan Kılıç ise sabah erken saatlerde sıraya girdiğini ancak içeri girdiğinde almak istediği ürünün tükendiğini belirtti.

09 Kasım 2025

